"تعليم الشرقية": لا شكاوي من امتحان اللغة العربية لـ"الإعدادية"

أكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أنها لم تتلقى أى شكاوى من امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى، وأن جميع اللجان انتظمت فى موعدها المحدد.

بدأت اليوم السبت بالمحافظة امتحانات النصف الدراسى للشهادة الإعدادية، حيث يؤدى الامتحان هذا العام 105 ألف و53 طالبا وطالبة موزعين فى 621 لجنة عامة، مخصص لهم 1800 مراقب و2580 معاون لجنة و12383 ملاحظ لجنة.

وكان شدد محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، على مراقيبن بضرورة تشديد الرقابة داخل اللجان، ومنع أى وسائل للغش أو السماح بدخول الطلاب بحوزتهم الهواتف المحمولة والمذاكرت الدراسية، وأيضا غلق البوابات الرئيسية للمدارس فور بدء الامتحان وعدم السماح لأى شخص بالدخول أو التواجد بالقرب منها وحيال ذلك سرعة الاتصال بالشرطة للتعامل معه.

وشدد أيضا على التأكد من هوية الطلاب من خلال أرقام الجلوس، وسرعة التواصل مع اللجان الرئيسية ومديرى الإدارات حيال ضبط أى مخالفة سواء من الطلاب أو وجود خطأ فى توزيع مظاريف الأسئلة لسرعة حل المشكلة.