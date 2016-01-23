كتاب القسام تعلن مقتل أحد نشطائها داخل نفق فى قطاع غزة

>أعلن الجناح العسكرى لحركة "حماس" كتائب القسام عن مقتل أحد نشطائه اليوم السبت داخل نفق أرضى فى قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام فى بيان على موقعها الإليكترونى إن الناشط البالغ (30 عاماً) قتل "فى انهيار نفق للمقاومة" فى جنوب قطاع غزة، وهذا ثانى ناشط من القسام يقتل داخل نفق هذا الشهر.

وكان عدد من نشطاء القسام قتلوا العام الماضى خلال عملهم داخل الأنفاق الأرضية، وتتهم إسرائيل حماس بحفر عشرات الأنفاق بغرض استخدامها فى شن هجمات ضدها، من ناحية اخرى،أعلنت حركة حماس الإسلامية اليوم السبت عن رفضها القاطع لإحراق صورة أى شخصية عربية أو فلسطينية.

وقالت الحركة فى بيان "تعقيباً على قيام بعض الفتيان فى مدينة رفح بإحراق صورة تجمع بعض الشخصيات العربية والفلسطينية والإسرائيلية فإن الحركة تعلن رفضها القاطع إحراق أى صورة لأى شخصية فلسطينية أو عربية"، وأكدت الحركة أن "هذا السلوك لا يعبر عن أخلاقيات شعبنا الفلسطيني، وأن حالة الاحتقان التى يعيشها شعبنا لا تبرر تجريح أو الإساءة لأى شخصية عربية أو فلسطينية".

وكان شبان أحرقوا أمس الجمعة خلال تظاهرة، دعت اليها حركة حماس، للمطالبة بفتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر صورا للرئيسين المصرى عبد الفتاح السياسى والفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

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