أطباء بلا حدود: مقتل ستة فى غارة جوية فى اليمن

>ذكرت منظمة أطباء بلا حدود فى بيان أن غارات جوية قادتها السعودية فى محافظة صعدة الشمالية أدت لمقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين من بينهم سائق سيارة إسعاف.

وذكرت المنظمة فى بيان أن الغارة التى وقعت يوم الخميس فى مديرية ضحيان على بعد 20 كليومترا من صعدة معقل الحوثيين فى الشمال أصابت سيارة اسعاف وصلت للمكان لنقل المصابين جراء غارة جوية فى وقت سابق.

وقتل سائق سيارة الأسعاف وهو موظف بوزارة الصحة اليمنية وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن ثلاث غارات جوية متتالية استهدفت نفس الموقع أسفرت عن اصابة 40 شخصا على الأقل.

وهجوم يوم الخميس هو رابع حادث فى ثلاثة اشهر يسفر عن وقوع ضحايا من العاملين فى منظمة اطباء بلا حدزود ويلحق اضرارا بمنشآتها فى اليمن. وتقول المنظمة أن الحادث يأتى رغم حرصها على ابلاغ جميع أطراف الصراع بإحداثيات المواقع الطبية التى تعمل بها والاتصال المستمر مع كل الأطراف.

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