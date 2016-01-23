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ألبرت شفيق.. «صنايعي الفضائيات» رئيسًا لشبكة تليفزيون النهار

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ألبرت شفيق.. «صنايعي الفضائيات» رئيسًا لشبكة تليفزيون النهار ألبرت شفيق.. «صنايعي الفضائيات» رئيسًا لشبكة تليفزيون النهار

كتبت – إنجي لطفي

في مفاجأة من العيار الثقيل، تعاقدت قناة النهار مع الإعلامي ألبرت شفيق ” والمعروف إعلامياً بلقب “صنايعي الفضائيات”، لتوليه إدارة قنوات النهار، وذلك في إطار خطة القناة لتطوير الشبكة والمحتوي البرامجي الجديد ضمن الانطلاقة الجديدة والمقرر لها في فبرابر المقبل، والإعلان عنها في حفل يقام 27 يناير الجاري في إحدي الفنادق الشهيرة بوسط البلد.

وأكدت مصادر ، تعاقد ألبرت شفيق مع شاشة النهار، حيث من المقرر اجتماع القناة مع شفيق في جلسة تجمعهم يوم الأحد المقبل لحسم إجراءات التوقيع.

من المعروف أن ألبرت شفيق قضى 6 سنوات في قناة ONTV بدأها في عام 2009، استطاع أن يجعل من خلالها ONTV أحد أبرز المحطات الفضائية البارزة في تغطية الأخبار والأحداث السياسية الهامة.

كما عمل ألبرت شفيق في مايقرب من 15 قناة تليفزيونية عربية وعالمية، كما عمل في العراق أيضا عام 2004، عمل كمدير لقناة نهرين، ومدير لمكتب الوكالة التركية بالقاهرة IHA، وأشرف على إنتاج عدد كبير من التقارير والبرامج التليفزيونية من خلال الوكالات العالمية مثل وكالة الأخبار التركية، فضلا عن عمله مع عدد كبير من كبار المراسلين في العالم ولقنوات تليفزيونية عالمية مختلفة مثل: ZDF, CNN, LBC, NBN, NHK, BBC, ARD, MBC, Al Arabia channel, TRT, TGRT & CBS.

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