«السيسي» عن رفض البرلمان لـ«الخدمة المدنية»: الدول لا تتقدم بالشعارات والمزايدات

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، بقوله : “البرلمان رفض أحد قوانين الاصلاح في الوقت الذى نطالب فيه بمزيد من التقدم”.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، أن الدول لا تتقدم بالشعارات والمزايدات ولكن بالعمل والصبر والتضحية، لافتا إلى أن مصر تواجه تحديات جسيمة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح، أن مصر لديها 7 ملايين موظف نحتاج منهم مليون واحد فقط، مشيرا إلى أن القانون لن ينتقص من حقوق أو رواتب أحد.

وتابع الرئيس السيسي، قائلا: “لا أوجه انتقادات لأى أحد، ومنذ البداية أكدت انني لن استطيع بمفردى تحمل المسئولية”، معبرًا عن احترامه لرأي مجلس النواب، بقوله :” أنتم طلبتوا مني أقوم بالإصلاح.. وأوعوا تتصوروا إن الإصلاح سيكون من غير ما نفكر في مستقبل ولادنا وأحفادنا”.

ورفض مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قانون الخدمة المدنية التى أعدته وزارة التخطيط، ضمن خطة الحكومة التى قدمتها للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، الذى يعانى من تردى الخدمات وضعف فى الأداء