تأجيل رد عضو حركة 6 ابريل لجلسة 27 يناير لحضور المتهم

قررت الدائرة 46 بمحكمة الاستئناف تأجيل نظر طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته والمقدم من المتهم الثانى باعادة اجراءات محاكمة 10 متهمين علي رأسهم رامي سيد حسنين مسئول العمل الجماهيري لحركة 6 إبريل والعضو بالمكتب السياسي للحركة و العضو بجبهة ثوار في القضية المقيدة برقم 4546 كلي جنوب الجيزة .. لاتهامهم بالتظاهر والتجمهر وحيازة منشورات ومفرقعات والتخريب العمدي لمباني واملاك عامة و انشاء جمعية “حركة ” الغرض منها سيطرة فئة اجتماعية علي غيرها لقلب نظام الحكم باستخدام القوة والارهاب والمعروفة اعلاميا ” بخلية 6 ابريل ” إلى جلسة 27 يناير لحضور المتهم.

كان دفاع المتهم الثاني قد قام برد هيئة المحكمة لصدور تصريحات في حوارات صحفية لرئيس الدائرة المستشار ناجي شحاتة يبن فيه اتجاهاته.

والجدير بالذكر انة قد سبق لمحكمة الجنايات وقد اصدرت ضدهم حكماً غيابياً بالسجن المؤبد بتاريخ 8 أكتوبر الماضي .