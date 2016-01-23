انتشار مكثف للجيش والشرطة ومنع غير المقيمين بسيناء من دخولها

بدأت قوات الجيش والشرطة فى تأمين مداخل مدن شمال سيناء والشوارع والميادين الرئيسية بها قبل 25 يناير لمنع حدوث اى عمليات ضد الجيش والشرطة والمنشأت.

وانتشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة على الشوارع الرئيسية والمداخل وشهدت عمليات تفتيش وتحرى على المواطنين، كما شنت قوات الجيش والشرطة حملة أمنية مكبرة على أحياء وقرى غرب مدينة العريش لملاحقة بعض العناصر المتواجده فى تلك القرى.

من ناحية آخرى صدرت تعليمات إلى الأكمنة المتواجدة على مداخل مدينة العريش بمنع مرور كل مواطن لا يحمل الاقامة بسيناء للحد من دخول اى عناصر مطلوبة إلى سيناء.

وأكد مصدر أمنى ان تلك الاجراءات تاتى ضمن خطة امنية لفرض حصار على الجماعات الارهابية التى تصل الى سيناء للانضمام الى الجماعات الموجوده بها.

وأضاف المصدر أن بعد التحرى على المواطنين على كمين بالوظة وبئر العبد والميدان اذا ثبت ان المواطن يعمل او يدرس فى سيناء يتم السماح له بالدخول او اذا كان يحمل اقامة بسيناء او من اهلها ما عدا ذلك لن يتم السماح لهم بالدخول الى سيناء حتى تاريخ 29 يناير الحالى.

نقل مرفق إسعاف شمال سيناء، المسعف عبد المنعم محمد محمد الذي أصيب ليلة أمس إثر إطلاق النار عليه أثناء ذهابه إلى مدينة رفح لنقل إحدى الحالات بمنطقة السكاسة، إلى القاهرة لتلقى العلاج بأحد المستشفيات.

وقال هانى العزازى مسئول العلاقات العامة بمرفق إسعاف العريش: إنه تقرر نقل المسعف بعد إجراء الإسعافات الأولية له داخل مستشفى العريش العام، للاطمئنان على حالته الصحية.

وكان مجهولون اطلقوا النار على سيارة إسعاف يستقلها أحد المسعفين أثناء ذهابة إلى مدينة رفح بشمال سيناء لنقل إحدى الحالات الحرجة ما أسفر عن إصابة المسعف بطلق ناري في الصدر.