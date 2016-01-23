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مصرع وإصابة شخصين برصاص مجهولين على سيارة بأسيوط

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مصرع وإصابة شخصين برصاص مجهولين على سيارة بأسيوط مصرع وإصابة شخصين برصاص مجهولين على سيارة بأسيوط

أرشيفية

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب شخص آخر، اليوم السبت، لإطلاق مجهولون أعيرة نارية على سيارة ميكروباص بطريق “أسيوط – سوهاج ” الزراعي أمام قرية النوواورة بمركز البداري.

وانتقلت قوات الأمن، إلى موقع الحادث ودلت التحريات أن مرتكبي الواقعة لديهم خلافات ثأرية قديمة مع عائلة أخرى بمركز البداري راح ضحيتها 4 أفراد و10 مصابين بسبب خلافات على أرض زراعية وعندما علموا بوجود أفراد من الخصوم داخل السيارة أطلقوا النار عليها بشكل عشوائي، مما أدى إلى مصرع سيدة من محافظة سوهاج وإصابة آخر.

 وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط المتورطين في الواقعة.

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