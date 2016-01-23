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بالصور.. أمن القليوبية يوزع ورودا وأعلام مصر على المواطنين

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بالصور.. أمن القليوبية يوزع ورودا وأعلام مصر على المواطنين بالصور.. أمن القليوبية يوزع ورودا وأعلام مصر على المواطنين
فى إطار استعدادات مديرية أمن القليوبية لاحتفالات ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة، حرص اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية على رسم البهجة والسعادة وبث المحبة والطمأنينة لدى المواطنين تحت شعار "شرطة الشعب".
>وقام مدير الأمن بتكليف العميد عصام الغزالى مدير قسم العلاقات العامة بمديرية أمن القليوبية، والرائد عمر حرب بإدارة المرور، ومأمورى الأقسام والمراكز، وضباط المرور وأفراد الشرطة، بتوزيع علم ، وقدموا الورود للمواطنين والسائقين والمارة فى ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة وميدان الإشارة ببنها و الخانكة و العبور والخصوص وقليوب وشبين القناطر وطوخ، وعدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة، بمناسبة احتفالات 25 يناير.

وأكد العميد عصام الغزالى أن الهدف من ذلك هو التأكيد على أن ثورة 25 يناير قد وصلت إلى كل مؤسسات الدولة بما فيها الجهاز الشرطى، وأن الهدف الأسمى للجميع هو تجاوز المخاطر التى تمر بها مصر والـتأكيد على أن الشرطة المصرية جزء لا يتجزأ من الشعب المصري تعمل علي حماية الأرواح والممتلكات وتنفيذ القانون ومنع الجريمة ونشر الأمن و الأمان في ربوع الوطن.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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