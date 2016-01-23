بالصور.. نائب رئيس جامعة القناة يتفقد لجان الامتحانات ويشيد بسلوك الطلاب

بدأت صباح اليوم السبت امتحانات اليوم الأول من الأسبوع الأخير لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب جامعة قناة السويس.

وقد قام الدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتفقد لجان الامتحانات فى عدد من الكليات بدأها بكلية التربية بالجامعة القديمة، ورافقه فى الجولة الدكتور مدحت صالح عميد الكلية، والدكتورة سها سميح الصفتى وكيل الكلية، وقد أشاد الدكتور رحمى بالسلوك القويم للطلاب والتزامهم بقواعد الامتحانات.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، عن استكمال الامتحانات بكليات الآداب والتربية والتجارة أول فبراير، وأن نتائج الامتحانات سوف تُعلَن اعتبارا من منتصف فبراير المقبل.



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