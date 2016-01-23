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مدير أمن الغربية يقدم التهنئة للضباط والأفراد بعيد الشرطة عبر اللاسلكى

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مدير أمن الغربية يقدم التهنئة للضباط والأفراد بعيد الشرطة عبر اللاسلكى مدير أمن الغربية يقدم التهنئة للضباط والأفراد بعيد الشرطة عبر اللاسلكى
قدم اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، التهنئة لجميع الضباط والأفراد والخفراء والمدنيين والمجندين على الأجهزة اللاسلكية، بمناسبة أعياد الشرطة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد واستنفار الجهود لحماية المنشآت وحماية المواطنين فى عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير.

وتفقد مساعد وزير الداخلية منافذ أمان (منفذ ميدان الجمهورية) الذى قامت وزارة الداخلية بإنشائه بنطاق المديرية، تيسيرا على المواطنين ورفع المعاناة عنهم، كما تفقد مدير أمن الغربية يرافقه العميد طارق أبو الدهب- وكيل إدارة المرور والعميد محمد السروجى- مأمور قسم أول طنطا القول الأمنى بميدان الجمهورية للوقوف على مدى استعداد القوات وجاهزيتها لمواجهة أى ظرف طارئ، مشددا على ضبط الدراجات النارية بدون لوحات لما تمثله من خطورة على الأمن العام، وعدم استقلال الدراجات النارية أكثر من فرد.

كما شدد على الضباط والأفراد باليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات، ورفع كافة الانتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المرورية، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع، والعمل على تفعيل القانون واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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