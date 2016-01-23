جون كيرى فى الرياض لبحث الملفين السورى والإيرانى

> يجتمع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع مسؤولين من الخليج العربى فى المملكة العربية السعودية فى محاولة لتهدئة مخاوفهم من دفء العلاقات الأمريكية الإيرانية والبحث عن التوافق عمن ينبغى تمثيله من جماعات المعارضة السورية فى محادثات السلام المقبلة.

التقى كيرى اليوم السبت مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى الذين اتخذوا موقفا متشددا ضد إيران فى الخلاف مع السعودية ودعمها للرئيس السورى بشار الأسد، الدول الخليجية قلقة أيضا إزاء التداعيات الأمنية للاتفاق النووى الإيراني، الذى أعطى لطهران إمكانية الوصول إلى المليارات من الأصول المجمدة سابقا.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تدعم المملكة العربية السعودية فى خصومتها مع إيران، ولكن تود أن ترى انحسار التوترات لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار والتعقيدات فى عملية السلام السورية.

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