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وسائل إعلام: صاروخ يصيب منزلا بتركيا قرب حدود سوريا ويصيب شخصا

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وسائل إعلام: صاروخ يصيب منزلا بتركيا قرب حدود سوريا ويصيب شخصا وسائل إعلام: صاروخ يصيب منزلا بتركيا قرب حدود سوريا ويصيب شخصا

>أفادت صحيفة صباح ديلى نيوز المؤيدة للحكومة اليوم السبت أن صاروخا أطلق من الجانب السورى للحدود التركية أصاب منزلا فى إقليم كلس فى جنوب شرق تركيا، وأضاف موقع الصحيفة على الإنترنت أن الصاروخ أصاب منزلا فى وسط مدينة كلس التى تبعد عشرة كيلومترات شمالى الحدود مما أدى إلى إصابة شخص وتهشيم نوافذ المبانى فى المنطقة.

وقتل شخص يوم الاثنين وأصيب العديدون حينما سقطت قذيفة مورتر أطلقت من الجانب السورى على ما يبدو على مدرسة فى كلس، وتقع البلدة على طرف الشريط الحدودى الممتد مئة كيلومتر من الأراضى السورية التى يسيطر عليها متشددو تنظيم الدولة الإسلامية، وكثيرا ما تعرضت البلدات التركية فى المنطقة لنيران مدفعية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ خمسة أعوام فى سوريا.

وترد القوات المسلحة التركية بصورة عامة على الهجوم. وتشارك تركيا فى الحملة الجوية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
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مصر 365