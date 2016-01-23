السيسى: أسر الشهداء قالوا خلال مصافحتى لهم "أولادنا مش خسارة فى مصر"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية عيد الشرطة، إن أسر الشهداء قالوا لى خلال مصافحتى لهم "أولادنا مش خسارة فى مصر ".

ويشهد مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 64 لعيد الشرطة، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى استدعى أسر الشهداء، الذين تم تكريمهم اليوم، للوقوف بجانبة قائلا " ياترى هتسمحولى أتشرف بيكو جنبى هنا، ممكن من فضلكم".

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