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السيسى: لن نترك أبدا أبدا ثأر شهداء الشرطة

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السيسى: لن نترك أبدا أبدا ثأر شهداء الشرطة السيسى: لن نترك أبدا أبدا ثأر شهداء الشرطة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فليحيا شعب عزيزا أبيا، وتحية واجبة نقدمها اليوم لشهداء الشرطة المصرية الذين بذلوا أرواحهم من أجل مصر وشعبها، فى المناطق المستهدمة من الجماعات الإرهابية.
>وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، نقول لذويهم إننا لن ننساهم أبدا ولن نتخلى عنكم أبدا ولن نترك أبدا أبدا ثأرهم.
>- السيسى يصدر قرارا جمهوريا بمنح أسر شهداء الشرطة عدة أوسمة
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- بالفيديو.. النقيب هيثم عبدالتواب يلقى قصيدة "25 يناير" فى احتفال الشرطة بعيدها الـ64
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-الطفل هيثم محمد يلقى قصيدة "الشهيد" أمام السيسى فى احتفالات عيد الشرطة
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- بالفيديو.. بدء احتفالات الشرطة بعيدها الـ64 بحضور الرئيس السيسى
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- بالفيديو.. السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة
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مصر 365

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