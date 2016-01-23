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القوى العاملة: تدريب مجانى 3 أشهر للشباب على "الخدمات البترولية"

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القوى العاملة: تدريب مجانى 3 أشهر للشباب على "الخدمات البترولية" القوى العاملة: تدريب مجانى 3 أشهر للشباب على "الخدمات البترولية"
تبدأ وزارة القوي العاملة، غدا الأحد ولمدة أسبوع ، في قبول طلبات الدفعة الثانية، من الراغبين في التدريب من الشباب مجانا، علي تصنيع وتجميع وانتاج معدات الخدمات البترولية، وحفر آبار البترول والمياه ، وسوف يمنح المتدرب بدل انتقال شهري قدرة 1000 جنيه ، ولمدة 3 شهور فترة التدريب النظري والعملى.

قال جمال سرور وزير القوي العاملة: إنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون حاصلا علي دبلوم المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 5 سنوات" ، ومؤهل فني صناعي فوق المتوسط ، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، مع الإلمام باللغة الإنجليزية والسن من 19 حتي 25 سنة من ذكور فقط.

كما يشترط في المتقدم للتدريب، أن يكون من سكن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية، حيث سيتم إجراء البرنامج التدريبي النظري لمدة شهر في مركز تدريب مهني بولاق الدكرور، والعملي لمدة شهرين بمركز التدريب المتخصص التابع بشركة ويزر فورد الأمريكية بالمعادي.

وأشار الوزير إلي أنه سوف يتم إجراء مقابلات شخصية وتوجيه مهني ، فضلا عن اختبارات نفسيه وسلوكية لاختيار المتقدمين من قبل الوزارة ،وشركة ويزرفورد الأمريكية ،ومؤسسة مصرالخير، وسوف يمنح المتدرب شهادة معتمدة من الوزارة والشركة ، ومؤسسة الخير بالاشتراك مع S.P.E ، فضلا عن منح المجتازين للإمتحان شهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.

وأوضح، أن الطلبات تقدم ، بمقر وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- الإدارة المركزية للتدريب المهني - الدور السادس، وسيتم إجراء مقابلة شخصية لإختيار المرشحين من بين المتقدمين.

يذكر أن شركة ويزرفورد أمريكية متخصصة في تنفيذ برامج ذات تقنية عالية في مجال التدريب علي الخدمات البترولية وحفر آبار البترول والمياه ، وهي من المهن المطلوبة بشدة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، ولها فروع في كل أنحاء العالم، منها مصر، والإمارات العربية المتحدة ، والأردن، وباكستان، ويعمل بها حوالي 56 ألف موظف.
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