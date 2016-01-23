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سعيد رسلان: دعوات الثورة فى البلدان العربية وراءها اليهود والماسونيين

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سعيد رسلان: دعوات الثورة فى البلدان العربية وراءها اليهود والماسونيين سعيد رسلان: دعوات الثورة فى البلدان العربية وراءها اليهود والماسونيين
قال محمد سعيد رسلان، الداعية السلفى، إن الدعوات التى تخرج فى الوقت الحالى فى البلدان العربية تطالب بالقيام بثورات هى دعوات وراءها الماسونيين واليهود، موضحا أنه يتم الدفع بالبلاد العربية نحو الفوضى والتفتت بما يخدم دولة اليهود فى الشرق الأوسط.

وأضاف الداعية السلفى، فى تصريحات على موقعه الرسمى، أن هناك من يتسمون بالازدواجية، حيث كانوا يعبدون نظام مبارك، ثم عندما قامت ضدهم الثورة أصبحوا عباد للثوار.

وأكد محمد سعيد رسلان، بأن من يدعون للثورة فى ذكرى 25 يناير ليس هدفهم بناء دولة قوية أو حرية أو استقلال، بل هدفها إتاحة الفرصة لليهود لمزيد من التقدم بينما تتوقف عجلة التحرك والتنمية داخل البلدان العربية.


>نشاط إلكترونى للجان الإخوان النوعية قبل ذكرى 25 يناير.. الجماعة تدشن حركتين لنشر العنف والإرهاب.. وإحدهما تتوعد بإقامة الحد على من يعارضها فى الشارع.. والمتحالفون مع التنظيم يتبرأون من الحركتين

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