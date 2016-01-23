الرئيس يحمل أبناء الشهداء.. ودموع الأرامل تكسو قاعة الاحتفال

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بحمل الطفل الرضيع ابن الشهيد الرائد محمد أمين الحبشى وسط بكاء والدته سارة سعيد أرملة الشهيد، كما حمل الرئيس أبناء شهداء الشرطة أثناء منح زوجاتهم الأوسمة فى عيد الشرطة.

وتأثر الرئيس عبد الفتاح السيسى بدموع أرامل شهداء الشرطة وأبنائهم، واحتضن أحد أبناء الشهداء وانهالت القاعة بالتصفيق.

ويشهد مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 64 لعيد الشرطة، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ، ووزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وحضر الاحتفال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية مجدى عبد الغفار، والبابا تواضرس الثانى والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق ووعدد من كبار قيادات الدولة والوزراء.