أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مصر تشارك فى مؤتمر الجمعية الأوروبية لأورام الجهاز الهضمى

Google+ Print
مصر تشارك فى مؤتمر الجمعية الأوروبية لأورام الجهاز الهضمى مصر تشارك فى مؤتمر الجمعية الأوروبية لأورام الجهاز الهضمى

تقيم الجمعية الأوروبية لأورام الجهاز الهضمى والكبد مؤتمرها العالمى السنوى ببرشلونة فى الفترة من 3 : 6 من شهر يوليو القادم.

وصرح الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس رئيس الجمعية الدولية لأورام الثدى وأورام النساء واحد المشاركين فى المؤتمر أنه سيشارك ببحثين الأول عن استخدام بروتوكول جديد لعلاج أورام المعدة المتقدمة والمنتشرة وقد أجرى البحث على 52 مريضا، وتم بحث إمكانية استخدام نفس البروتوكول بعد أحداث أعلى استجابة ممكنة مقارنة بالاكتفاء بالمتابعة بعد حدوث هذه الاستجابة.

والبحث الآخر يتناول استخدام العلاج الإشعاعى ثلاثى الأبعاد لأورام البنكرياس مصحوبا باستخدام جرعات صغيرة ومحددة من علاج كيميائى ليس له آثار جانبية تذكر.

وقد أبدى هذا البروتوكول معدلات استجابة كبيرة أدت إلى استجابة كاملة فى بعض الحالات كما سمحت بإجراء عمليات استئصال تام للورم فى حالات أخرى مما يزيد من نسب الشفاء فى هذا المرض الخطير.

وأكد الدكتور الغزالى أن المؤتمر يناقش الجديد فى علاج أورام الجهاز الهضمى والكبد، حيث يشارك فى هذا المؤتمر معظم أساتذة علاج وجراحة الأورام من مختلف دول العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر