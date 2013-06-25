مصر تشارك فى مؤتمر الجمعية الأوروبية لأورام الجهاز الهضمى

تقيم الجمعية الأوروبية لأورام الجهاز الهضمى والكبد مؤتمرها العالمى السنوى ببرشلونة فى الفترة من 3 : 6 من شهر يوليو القادم.

وصرح الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس رئيس الجمعية الدولية لأورام الثدى وأورام النساء واحد المشاركين فى المؤتمر أنه سيشارك ببحثين الأول عن استخدام بروتوكول جديد لعلاج أورام المعدة المتقدمة والمنتشرة وقد أجرى البحث على 52 مريضا، وتم بحث إمكانية استخدام نفس البروتوكول بعد أحداث أعلى استجابة ممكنة مقارنة بالاكتفاء بالمتابعة بعد حدوث هذه الاستجابة.

والبحث الآخر يتناول استخدام العلاج الإشعاعى ثلاثى الأبعاد لأورام البنكرياس مصحوبا باستخدام جرعات صغيرة ومحددة من علاج كيميائى ليس له آثار جانبية تذكر.

وقد أبدى هذا البروتوكول معدلات استجابة كبيرة أدت إلى استجابة كاملة فى بعض الحالات كما سمحت بإجراء عمليات استئصال تام للورم فى حالات أخرى مما يزيد من نسب الشفاء فى هذا المرض الخطير.

وأكد الدكتور الغزالى أن المؤتمر يناقش الجديد فى علاج أورام الجهاز الهضمى والكبد، حيث يشارك فى هذا المؤتمر معظم أساتذة علاج وجراحة الأورام من مختلف دول العالم.