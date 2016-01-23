بالفيديو.. دموع السيسى تسيل بعد حديث أب استشهد ثلاثة من أبنائه

دمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء كلمة على محمد عبده والد الشهيد عبد الرحمن الذى استشهد 3 من أبنائه، اثنان من الجيش والثالث من الشرطة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال الأب خلال تكريم ابنه باحتفالات الشرطة اليوم السبت، إن ابنه ترك الطب والتحق بالشرطة فداء للوطن، قائلا: "راح فداء لمصر عشان نعيش فى أمان".
وأكد أن أبناءه الثلاثة استشهدوا فى سينا، مشيرا إلى أننا نحارب أصعب عدو وربنا ينصرنا عليهم ويمحيمهم من الأرض.
>- السيسى يصدر قرارا جمهوريا بمنح أسر شهداء الشرطة عدة أوسمة
>
- بالفيديو.. النقيب هيثم عبدالتواب يلقى قصيدة "25 يناير" فى احتفال الشرطة بعيدها الـ64
>
-الطفل هيثم محمد يلقى قصيدة "الشهيد" أمام السيسى فى احتفالات عيد الشرطة
>
- بالفيديو.. بدء احتفالات الشرطة بعيدها الـ64 بحضور الرئيس السيسى
>
- بالفيديو.. السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة
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