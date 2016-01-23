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بالفيديو.. دموع السيسى تسيل بعد حديث أب استشهد ثلاثة من أبنائه

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بالفيديو.. دموع السيسى تسيل بعد حديث أب استشهد ثلاثة من أبنائه بالفيديو.. دموع السيسى تسيل بعد حديث أب استشهد ثلاثة من أبنائه
دمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء كلمة على محمد عبده والد الشهيد عبد الرحمن الذى استشهد 3 من أبنائه، اثنان من الجيش والثالث من الشرطة.

وقال الأب خلال تكريم ابنه باحتفالات الشرطة اليوم السبت، إن ابنه ترك الطب والتحق بالشرطة فداء للوطن، قائلا: "راح فداء لمصر عشان نعيش فى أمان".

وأكد أن أبناءه الثلاثة استشهدوا فى سينا، مشيرا إلى أننا نحارب أصعب عدو وربنا ينصرنا عليهم ويمحيمهم من الأرض.


>- السيسى يصدر قرارا جمهوريا بمنح أسر شهداء الشرطة عدة أوسمة
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- بالفيديو.. السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة
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مصر 365

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