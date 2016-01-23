بالفيديو.. دموع السيسى تسيل بعد حديث أب استشهد ثلاثة من أبنائه

دمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء كلمة على محمد عبده والد الشهيد عبد الرحمن الذى استشهد 3 من أبنائه، اثنان من الجيش والثالث من الشرطة.

وقال الأب خلال تكريم ابنه باحتفالات الشرطة اليوم السبت، إن ابنه ترك الطب والتحق بالشرطة فداء للوطن، قائلا: "راح فداء لمصر عشان نعيش فى أمان".

وأكد أن أبناءه الثلاثة استشهدوا فى سينا، مشيرا إلى أننا نحارب أصعب عدو وربنا ينصرنا عليهم ويمحيمهم من الأرض.

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