التشكيل المتوقع - رحيل ظهير أيسر وأنطوي مع عمرو جمال يستمران في هجوم الأهلي أمام الاتحاد

اقترب عبد العزيز عبد الشافي مدرب الأهلي من الاستقرار على تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

الأهلي يلتقي مع الاتحاد السكندري عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

واقترب الثنائي عمرو جمال ورمضان صبحي من ىالاستمرار في قيادة هجوم الأهلي خلال المباراة.

ومن جهة أخرى، فسيحتل صبري رحيل مركز الظهير الأيسر في الفريق بعد شفاءه من الإصابة.

وجاء التشكيل:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: صبي رحيل - رامي ربيعة - أحمد حجازي - أحمد فتحي

خط الوسط: حسام غالي - حسام عاشور - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم: عمرو جمال - جون أنطوي