"الجمعية الدولية لأورام الثدى والنساء" تستقبل أبحاث مؤتمرها

تعلن الجمعية الدولية لأورام الثدى وأورام النساء عن بدء استقبال الأبحاث لمراجعتها تمهيدا لنشرها فى المؤتمر الدولى السادس لأورام الثدى وأورام النساء الذى من المنتظر عقدة فى الفترة من 9 : 10 من شهر يناير المقبل.

وصرح الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشارك فيه هذا العام العديد من أساتذة علاج وجراحة الأورام على مستوى العالم وسيقام 4 ورش عمل أولها تختص بجراحة الأورام وتعتبر الأقوى على الإطلاق نظرا لمشاركة عدد من الخبراء الأجانب منهم البروفوسير كريشنا كلوف.

والبروفوسير جون بيتيه والبروفوسير "مهرا جول شان" وورشة عمل تتعلق بالعلاج الإشعاعى يحاضر فيها البروفوسير "الفونس طاغيان" والبوفوسير "أميت باهل" والبروفوسير جيرار والبروفوسير بونديو.

كما يشارك البروفوسير أريك وينر من جامعة هارفارد والبروفوسير ديفيد كاميرون والبروفوسير "بلاك وول" من أمريكا ويشارك نخبة كبيرة من أساتذة علاج الأورام من الدول العربية.

جدير بالذكر أن الجمعية قد أعلنت العام السابق عن جائزتين لأفضل بحث مشارك، حيث كانت الجائزة الأولى للتدريب فى أحد المعاهد الأوروبية لمدة أسبوعين والثانية المشاركة فى مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلاج الأورام فى أكتوبر بهولندا.

>