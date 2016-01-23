تجديد حبس 3 جزارين وحلاقين شكلوا عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية فى إمبابة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس 3 جزارين وحلاقين اثنين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتشكيل عصابة للاتجار فى الأعضاء البشرية، واستعجلت نيابة إمبابة برئاسة المستشار عبد الله مهدى تقرير الطب الشرعى والتحريات التكميلية حول الواقعة لكشف كل ملابساتها.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهمين الـ5 استقطبوا نقاشا وأقنعوه ببيع كليته مقابل مبلغ مادى قدره 50 ألف جنيه، مستغلين حاجته للمال، وبعد تفكير عميق وافق المجنى عليه صاحب الـ20 عاما على بيع كليته مقابل المبلغ المتفق عليه، وبالفعل تم تحديد معاد لإجراء الجراحة وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تم اصطحاب المجنى عليه لمكان مجهول بعد أن خدروه وهناك أجروا له العملية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين فور انتهاء الجراحة وإفاقة المجنى عليه من البنج أعطوه مبلغ 13 ألف جنيه وأقنعوه بتسديد باقى المبلغ فى وقت لاحق، وظلوا يماطلونه ما دفعه لأن يحرر بلاغاً ضدهم اتهمه فيه بالنصب عليه، وأنكر المتهمون فى النيابة كل الاتهامات التى وجهت إليهم، إلا أن تحريات المباحث أثبتت صحة الواقعة، ووجهت لهم النيابة تهم التعامل فى أعضاء بشرية بالبيع والشراء وتعريض حياة المجنى عليه للخطر.