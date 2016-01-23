صور| أسقف بورسعيد يهنئ مدير أمن المحافظة بعيد الشرطة

بورسعيد: جمال نوفل

توجه وفد من الاخوة الاقباط بمدينة بورسعيد يتقدمهم الأنبا تدارس، أسقف بورسعيد، إلى مديرية أمن بورسعيد؛ لتهنئة اللواء محمود الديت مدير أمن المحافظة، ورجال الشرطة بالمدينة بمناسبة عيد الشرطة.

وقال الأنبا تادرس، إن الشرطة ستظل الدرع الداخلي لمصر وحماية شعبها، مستنكرًا ما تعرضت له مصر من أحداث إرهابية آخرها حادث تفجير الهرم.

وأضاف، أن العلاقة بين أبناء الوطن الواحد ستظل قوية، وأن شعب مصر في رباط قوي لن يهزه أي شئ، مشيرًا إلى أن مصر قوية بابنائه،ا وصمودهم تحت قيادة حكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.