المعارضة التونسية تحث حكومة "الصيد" على تلبية احتياجات المحتجين

>طالب حمة الهمامى المتحدث باسم الجبهة الشعبية اليسارية فى تونس بضرورة بذل المزيد من الجهود لتلبية مطالب الفقراء فى البلاد بعد احتجاجات واعمال شغب على مدى أربعة أيام احتجاجا على نقص فرص العمل والأوضاع الاقتصادية.

واعلنت تونس أمس الجمعة حظر التجول بعد اسوأ احتجاجات منذ انتفاضة عام 2011 التى اطاحت بالرئيس زين العابدين بن على.

ونظمت احتجاجات فى عدة مناطق أمس الجمعة من بينها القصرين وسيدى بوزيد. وفى العاصمة تونس اغلق المحتجون طريقا رئيسيا واضرموا النار فى اطارات السيارات. وقال مسؤول امنى ان الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 19 شخصا متورطين فى اعمال شغب.

وقال الهمامى للصحفيين "هل مطالب المحتجين والمحتجات اليوم مشروعة ولا مهياش مشروعة وشو هو المسؤول إللى خلى الاوضاع توصل إلى الحد هذا، ناس عايشة فى الجوع، وناس عايشة فى الفقر وناس عايشة فى التهميش شو يحبوهم يمشوا لداعش يحبوهم يطيحوا فى الكحولية والمخدرات، يحبوهم يطيحوا فى الجريمة."

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