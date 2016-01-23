بالصور..مخلفات المبانى والعمارات تملأ طريق الكورنيش بطنطا وتعيق حركة المرور

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى وسكان منطقة المرشحة على كورنيش طنطا بترعة القاصد بسبب إهمال حى ثان طنطا، وإدارة المرور، وترك الأهالى والمقاولين يرمون مخلفات المبانى والعمارات وعمليات الإنشاء فى منتصف طريق الكورنيش، مما تسبب فى إعاقة حركة المرور والمواصلات.

ورغم أن طريق الكورنيش هو المدخل الرسمى لمدينة طنطا من ناحية المحلة، إلا أن هناك إهمالا جسيما من قبل المسئولين، وأقدم المقاولون على رمى جميع المخلفات الناتجة من عمليات البناء والردم فى الطريق، ووصل الأمر أن تلال المخلفات تجاوزت ووصلت منتصف طريق الأسفلت، مما تسبب فى شلل مرورى، وخاصة وقت الظهيرة.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أصدر قرارا لرئيس حى ثان طنطا، بوقف أعمال البناء للعقارات التى تشيد بامتداد شارع الأشرف بجوار مدرسة ناصر الثانوية الزراعية لحين رفع ونقل الأتربة الناتجة عن أعمال البناء، وتلال المخلفات الموجودة بالشوارع، فى الوقت الذى امتلأ فيه طريق الكورنيش بأكوام من المخلفات دون رقيب أو رادع.



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