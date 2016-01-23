مران الأهلي - تدريب خاص للمستبعدين

حينما يحل الأهلي ضيفا على الاتحاد في الإسكندري، فاعلم أن المباراة ليست سهلة بكل تأكيد.

يلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

وسيكون الثأر هو المحرك الأساسي للاعبي الأهلي قبل اللقاء، إذ أن مباراة الفريقين في الدور الأول من الموسم المنقضي، انتهت بفوز الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدف في استاد القاهرة.

ورغم أن الأهلي فاز في الموسم الماضي إيابا بهدف متأخر مقابل لا شيء عن طريق رمضان صبحي، لكن النتيجة الكبيرة التي لم يعتدها جمهور الأهلي مازالت تمثل غصة في الحلق حتى يردوها.

الأهلي يدخل المباراة تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي الذي يتولى المسؤولية بشكل مؤقت، خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، والذي انتقل مؤخرا لتدريب بورتو البرتغالي.

ومن قبيل الصدفة، فإن المباراة الثانية لعبد العزيز عبد الشافي في ولايته الأولى مع الأهلي كانت أمام الاتحاد السكندري أيضا.

بالعودة للولاية الأولى في موسم 2010/2011 فقد تولى "زيزو" تدريب الأهلي في شهر ديسمبر من عام 2010 بمنتصف الموسم خلفا لحسام البدري.

وفي المباراة الأولى تعادل الأهلي مع سموحة بهدف لكل فريق.

المباراة الأولى هذه المرة كانت في الإسكندرية أيضا وإن كانت أمام الإسماعيلي، لكن فاز الأهلي. أما المباراة الثاني في الولاية الأولى فقد كانت أمام الاتحاد السكندري، وتعادل الأهلي أيضا في تلك المباراة بهدفين لكل فريق.

أما هذه المرة، فسيحاول الأهلي مع عبد العزيز عبد الشافي، تفادي سينايرو الولاية الأولى بالتعادل في المباراة الثانية، وتحقيق الفوز على الفريق السكندري العنيد.

بشكل عام، تقابل الأهلي مع الاتحاد في 106 مباراة في بطولة الدوري، فاز الأهلي في 70 وفاز الاتحاد في 15 مباراة فقط، في حين تعادل الفريقان في 21 مباراة.

وسجل الأهلي في شباك الاتحاد 175 هدفا مقابل 62 هدفا للفريق السكندري بمرمى الأهلي.