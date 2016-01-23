غدًا| انطلاق مؤتمر «انتاج الوقود من البلح المجهل» بالوادي الجديد‎

تنظم أكاديمية البحث العلمي، صباح غد الأحد، مؤتمرًا علميًا موسعًا، ودورة تدريبية لإنتاج الوقود الحيوي، من ثمار البلح المجهل بمحافظة الوادي الجديد.

وقال الدكتور محسن عبد الوهاب، مدير مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إن المؤتمر سيعقد في العاشرة صباحا بمقر فرع أكاديمية البحث العلمي بمدينة الخارجة، بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية، ومعهد الهندسة الوراثية بحضور متخصصين في مجالات الزراعات العضوية والهندسة الزراعية.

وأضاف، أنه سيتم عقد دورة تدريبية للعاملين بمصانع البلح والتمور بالمحافظة؛ لانتاج الوقود الحيوي من ثمار بلح النخيل المجهل، والتي يوجد بها بالمحافظة، حوالي 313 ألف نخلة من النخيل المجهل، تنتج حوالي مليون كيلو جرام من ثمار البلح المجهل، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من ثروة المحافظة من أشجار النخيل .