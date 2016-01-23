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زراعة 3 ملايين و355 ألف فدان قمح فى مصر حتى الآن

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زراعة 3 ملايين و355 ألف فدان قمح فى مصر حتى الآن زراعة 3 ملايين و355 ألف فدان قمح فى مصر حتى الآن

كشف تقرير رسمى، عن شئون المديريات بوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، عن حجم المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم، والتي بلغت حتى الآن 3 مليون و355 ألف فدان، وجاري الحصر النهائي للمساحات المنزرعة بالمحافظات .

ولفت التقرير إلى أن هناك بعض المحافظات يجري حصرها الآن وذلك نتيجة لتأخر الزراعات بها بسبب الأمطار.

وقال الدكتور عصام فايد، وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي،فىبيان له البوم إن الوزارة تولي اهتمامًا بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتقليل الفجوة الغذائية بزيادة المساحات المزروعة بالقمح، من خلال المتابعة الميدانية لتذليل العقبات التي تواجه الفلاحين مع توفير التقاوي والأسمدة اللازمة لخدمة الفلاح للنهوض بالزراعة.

 

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