أميرة هانى تنتهى من تصوير «سلسال الدم 3» الأسبوع الحالى وتستعد للرابع

تستأنف الفنانة الشابة أميرة هانى، خلال الأسبوع الحالى، تصوير المشاهد الأخيرة للجزء الثالث من مسلسل سلسال الدم.

وكشفت أميرة هانى، أنها استلمت سيناريو الجزء الرابع من المسلسل، مشيرة إلى أن فريق العمل سيبدأ تصويره مباشرة بعد الانتهاء من تصوير الجزء الثالث خلال الأسبوع الجارى.

وأوضحت أميرة أنها استقبلت فى الفترة الحالية عروضا للمشاركة فى أكثر من عمل سينمائى ودرامى، وأنها تنتظر اختيار أكثر الأعمال المناسبة لها.

يذكر أن مسلسل “سلسال الدم” بطولة عبلة كامل، ورياض الخولى وأحمد سعيد عبد الغنى ومنة فضالى وعلا غانم وراندا البحيرى، ورامى وحيد ونرمين ماهر ورشوان توفيق، ومن تأليف مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبد الله.