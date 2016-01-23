أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

أميرة هانى تنتهى من تصوير «سلسال الدم 3» الأسبوع الحالى وتستعد للرابع

Google+ Print
أميرة هانى تنتهى من تصوير «سلسال الدم 3» الأسبوع الحالى وتستعد للرابع أميرة هانى تنتهى من تصوير «سلسال الدم 3» الأسبوع الحالى وتستعد للرابع

تستأنف الفنانة الشابة أميرة هانى، خلال الأسبوع الحالى، تصوير المشاهد الأخيرة للجزء الثالث من مسلسل سلسال الدم.

وكشفت أميرة هانى، أنها استلمت سيناريو الجزء الرابع من المسلسل، مشيرة إلى أن فريق العمل سيبدأ تصويره مباشرة بعد الانتهاء من تصوير الجزء الثالث خلال الأسبوع الجارى.

وأوضحت أميرة أنها استقبلت فى الفترة الحالية عروضا للمشاركة فى أكثر من عمل سينمائى ودرامى، وأنها تنتظر اختيار أكثر الأعمال المناسبة لها.

يذكر أن مسلسل “سلسال الدم” بطولة عبلة كامل، ورياض الخولى وأحمد سعيد عبد الغنى ومنة فضالى وعلا غانم وراندا البحيرى، ورامى وحيد ونرمين ماهر ورشوان توفيق، ومن تأليف مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبد الله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا