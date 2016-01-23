أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنوفية يأمر بغلق 22 صيدلية ومخزن أدوية مخالفة بمركزى تلا وقويسنا

Google+ Print
محافظ المنوفية يأمر بغلق 22 صيدلية ومخزن أدوية مخالفة بمركزى تلا وقويسنا محافظ المنوفية يأمر بغلق 22 صيدلية ومخزن أدوية مخالفة بمركزى تلا وقويسنا
أصدرالدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، قرارا بغلق إدارى لمخزن أدوية بمدينة قويسنا، بعد مرور التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة، وتبين ممارسة المخزن للنشاط دون وجود المدير المسئول، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955م، ووجود ثلاجة غير صالحة للاستعمال رغم وجود أدوية بداخلها، بالإضافة إلى استخدام مساحة جديدة للتخزين دون إضافتها برخصة المخزن.

كما وافق محافظ المنوفية على غلق إدارى لمدة شهر لعدد اثنين وعشرين صيدلية بمركز ومدينة تلا، وذلك بعد مرور التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة، وتبين ممارسة هذه الصيدليات عملها دون وجود المدير المسئول بالمخالفة للمادة 22 والمادة 19 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955م واللوائح والقوانين الصادرة من الإدارة المركزية.

يأتى هذا فى إطار السياسة العامة للدولة لضبط سوق الدواء المصرى، حفاظًا على صحة المريض ومنع حيازة وبيع الأدوية المغشوشة والمهربة، وتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية.

وقد أكد عبدالباسط على أنه من الخطورة بمكان أن تمارس مهنة الصيدلة بأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر سلبيا على صحة وحياة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365