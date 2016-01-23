محافظ المنوفية يأمر بغلق 22 صيدلية ومخزن أدوية مخالفة بمركزى تلا وقويسنا

أصدرالدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، قرارا بغلق إدارى لمخزن أدوية بمدينة قويسنا، بعد مرور التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة، وتبين ممارسة المخزن للنشاط دون وجود المدير المسئول، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955م، ووجود ثلاجة غير صالحة للاستعمال رغم وجود أدوية بداخلها، بالإضافة إلى استخدام مساحة جديدة للتخزين دون إضافتها برخصة المخزن.

كما وافق محافظ المنوفية على غلق إدارى لمدة شهر لعدد اثنين وعشرين صيدلية بمركز ومدينة تلا، وذلك بعد مرور التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة، وتبين ممارسة هذه الصيدليات عملها دون وجود المدير المسئول بالمخالفة للمادة 22 والمادة 19 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955م واللوائح والقوانين الصادرة من الإدارة المركزية.

يأتى هذا فى إطار السياسة العامة للدولة لضبط سوق الدواء المصرى، حفاظًا على صحة المريض ومنع حيازة وبيع الأدوية المغشوشة والمهربة، وتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية.

وقد أكد عبدالباسط على أنه من الخطورة بمكان أن تمارس مهنة الصيدلة بأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر سلبيا على صحة وحياة المواطنين.