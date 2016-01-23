لمريض السكر.. 3 خطوات بسيطة تساعدك التحكم فى مستوى السكر

قد يعانى معظم مرضى السكر من مضاعفات نتيجة عدم انتظام مستوى السكر فى الدم، لكن من الممكن التغلب على ذلك بخطوات بسيطة.

كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن 5 خطوات بسيطة من خلالهما يتم التحكم فى مستوى السكر فى الدم، لأن مرضى السكر هو حالة تحتاج إلى الإدارة كل يوم، حيث إن الموضوع الرئيسى للعيش نمط حياة صحية لجميع مرضى السكر، هو السيطرة على مستويات السكر فى الدم.

كما يقدم Sunita Pathania أخصائى التغذية، بعض الخطوات البسيطة للتحكم فى مستوى السكر بالدم، وذلك من خلال:

1-النظام الغذائى: الذى يعد أفضل طريقة للسيطرة على مستوى السكر فى الدم عن طريق تغيير النظام الغذائى، حيث إنه يساعد على خفض خطر مضاعفات مرض السكر، فيجب على الأشخاص المصابين بسكر النوع الثانى مراقبة استهلاكهم الكربوهيدرات والدهون والبروتين والحد من السعرات الحرارية، حتى تساعد فى التحكم فى الوزن ومراقبة مستويات السكر فى الدم ومراقبة مستويات الدهون ومستوى السكر فى الدم.

2-ممارسة التمرينات: وحسب التقرير، فإنه يجب على مريض السكر ممارسة 30 دقيقة من التمارين يوميا، ومن الضرورى المحاولة بممارسة التمارين المعتدلة كالمشى، لأن ممارسة الرياضة تحسن استخدام الجسم للأنسولين وتخفض من نسبة السكر فى الدم فى مرضى السكر من النوع الثانى وتقليل الدهون فى الجسم.

3-الحد من الإجهاد: سىء للغاية بالنسبة لجميع الأشخاص، وخصوصا مرضى السكر، لأنه يسبب ارتفاع مستوى السكر فى الدم وبالتالى الابتعاد عن الإجهاد من خلال الاسترخاء أو ممارسة اليوجا.