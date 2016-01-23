أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث كفر الشيخ تضبط 28 قضية اتجار فى المواد المخدرة خلال حملة

Google+ Print
مباحث كفر الشيخ تضبط 28 قضية اتجار فى المواد المخدرة خلال حملة مباحث كفر الشيخ تضبط 28 قضية اتجار فى المواد المخدرة خلال حملة
تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، خلال حملة استمرت عدة أيام من ضبط 28 قضية اتجار فى المواد المخدرة، شملت ضبط كيلو هيروين، و3 كيلو من مخدر الحشيش، و6 كيلو من مخدر البانجو، و200قرص ترامادول، و6 أسلحة نارية "طبنجات – فرد"، و67 سلاحا أبيض.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وبالعرض على المستشار أحمد عبد الحى رئيس نيابة قسم أول تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، قرر حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365