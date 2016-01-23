مباحث كفر الشيخ تضبط 28 قضية اتجار فى المواد المخدرة خلال حملة

تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، خلال حملة استمرت عدة أيام من ضبط 28 قضية اتجار فى المواد المخدرة، شملت ضبط كيلو هيروين، و3 كيلو من مخدر الحشيش، و6 كيلو من مخدر البانجو، و200قرص ترامادول، و6 أسلحة نارية "طبنجات – فرد"، و67 سلاحا أبيض.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وبالعرض على المستشار أحمد عبد الحى رئيس نيابة قسم أول تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، قرر حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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