العثور على 38 حمارا مذبوحا ملقاة بمصرف فى كوم حمادة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عاطل بمركز كوم حمادة، بحوزته جلود 61 حمار عليها آثار دماء حديثة، قبل بيعها لأحد التجار بالقاهرة.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين العثور على 38 حمارا مذبوحا ومسلوخة الجلد ملقاة بمصرف زبيدة أمام عزبة ماهر نور دائرة مركز كوم حمادة ودفنها بالمدفن الصحى، ونظراً لما اتسم به الحادث من خطورة اجتماعية تمثلت فى بث الفزع بنفوس أهالى القرية والقرى المجاورة، تم تشكيل فريق عالى المستوى.

وأسفر تحريات فريق البحث عن ضبط "م. ع. ال" 47 سنة عاطل ومقيم قرية الطود مركز كوم حمادة، بحوزته 61 جلد حمار عليها آثار دماء حديثة، وبمواجهته قررأنه يقوم بشرائها من الباعة الجائلين لصبغها وإعادة بيعها لأحد التجار بالقاهرة لتصديرها للخارج، نظير700 جنيه للقطعة الواحدة، تحررالمحضر رقم 3 أحوال مركز كوم حمادة وتولت النيابة التحقيق.

- حملات تموينية مكثفة على الأسواق بعد العثور على 7 حمير مذبوحة بالبحيرة

>