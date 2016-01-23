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تصريحات بوسي أرملة نور الشريف حول إمكانية زواجها تغضب جمهورها

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السبت 23-01-2016 13:47

فوجىء الجمهور بتصريح الفنانة بوسي أرملة الفنان الراحل نور الشريف بتلميحها في إطلاله تلفزيونية لها إلى إمكانية زواجها من جديد بعد رحيل زوجها.
فقد رفضت بوسي الرد على سؤال طرح عليها في أحد البرامج الحوارية، حول إمكانية تكرار تجربة الزواج، وبعد إلحاح مقدمة البرنامج ردت "لا أعرف ولكن ممكن، لا أستطيع القول بشكل جازم نعم أم لا".
التصريح أغضب محبي نور الشريف من بوسي، خاصة وأن نور الشريف توفي قبل وقت قصير.
فهل تفعلها بوسي وتتزوج بالفعل قريبا ليكون تصريحها تمهيدا لجمهورها؟ أم أن تصريحها كان للهروب من السؤال فحسب؟

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سيدتي