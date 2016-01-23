أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

Google+ Print
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بسوهاج مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

أرشيفية

لقي شخصين مصرعهم، السبت، وأصيب 8 آخرين في حادث تصادم سيارتين علي الطريق الزراعي السريع “سوهاج – جرجا”.

 تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بوقوع مصادمة علي الطريق الزراعي السريع “سوهاج – جرجا” بناحية كوم بدار دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين السيارة رقم 26413 نقل سوهاج قيادة روماني كرم منقريوس 52 سنة سائق، والسيارة رقم 6752 هـ د أ “ربع نقل” قيادة رجب خلف سيد هارون 50 سنة سائق؛ بسبب محاولة السيارة الأولي الدخول لأحد الطرق الفرعية بناحية كوم بدار وقدوم السيارة الثانية بسرعة.

ونتج عن الحادث وفاة كل من “جمال عبد الناصر صديق 12  سنة طالب “من مستقلي السيارة الأولي”، سميرة هارون جاد 55 سنة ربة منزل “من مستقلي السيارة الثانية”، وإصابة كل من “قائد السيارة الثانية ” باشتباه كسر بالرقبة ونزيف بالبطن، دعاء خلف رمضان البالغة من العمر حوالي عام “باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم”، وعبد الناصر صديق 50 سنة جزار، روماني سامي شاكر أسكندر 21 سنة ،علي فتوح صديق 28 سنة عامل، سامي شاكر اسكندر 50 سنة، روماني كرم أيوب 29 سنة عامل، طارق عبد الناصر كاظم 14 سنة طالب – ” بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم”، وجميعهم من مستقلي السيارتين ويقيمون دائرة مركزي سوهاج والمنشاة.

 تحرر عن ذلك المحضر رقم 1157 جنح المركز لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا