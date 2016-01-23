مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

لقي شخصين مصرعهم، السبت، وأصيب 8 آخرين في حادث تصادم سيارتين علي الطريق الزراعي السريع “سوهاج – جرجا”.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بوقوع مصادمة علي الطريق الزراعي السريع “سوهاج – جرجا” بناحية كوم بدار دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين السيارة رقم 26413 نقل سوهاج قيادة روماني كرم منقريوس 52 سنة سائق، والسيارة رقم 6752 هـ د أ “ربع نقل” قيادة رجب خلف سيد هارون 50 سنة سائق؛ بسبب محاولة السيارة الأولي الدخول لأحد الطرق الفرعية بناحية كوم بدار وقدوم السيارة الثانية بسرعة.

ونتج عن الحادث وفاة كل من “جمال عبد الناصر صديق 12 سنة طالب “من مستقلي السيارة الأولي”، سميرة هارون جاد 55 سنة ربة منزل “من مستقلي السيارة الثانية”، وإصابة كل من “قائد السيارة الثانية ” باشتباه كسر بالرقبة ونزيف بالبطن، دعاء خلف رمضان البالغة من العمر حوالي عام “باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم”، وعبد الناصر صديق 50 سنة جزار، روماني سامي شاكر أسكندر 21 سنة ،علي فتوح صديق 28 سنة عامل، سامي شاكر اسكندر 50 سنة، روماني كرم أيوب 29 سنة عامل، طارق عبد الناصر كاظم 14 سنة طالب – ” بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم”، وجميعهم من مستقلي السيارتين ويقيمون دائرة مركزي سوهاج والمنشاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1157 جنح المركز لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.