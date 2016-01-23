علماء سويديون يستخدمون خلايا مفاصل ركبة البقر لزراعة أنسجة غضاريف جديدة

قام فريق من الباحثين السويديين باستخدام الخلايا المأخوذة من مفاصل ركبة البقر لزراعة أنسجة غضاريف جديدة فى المختبر يمكن أن تساعد فى علاج مرض المفاصل التنكسية مثل هشاشة العظام.

فقد ابتكر فريق من جامعة أوميا السويدية وسيلة ناجحة مع الظروف المواتية لنمو أنسجة غضروفية صحية من مفاصل ركبة الأبقار، حيث لا يوجد حاليا أى علاج جيد لالتهاب المفاصل.. وتعد جراحات استبدال المفصل الحل الوحيد المتاح للأشخاص الذين يعانون من تلف الغضاريف.

وقالت الدكتورة جانى لورين فى قسم البيولوجيا الطب المتكامل، إنه ومع ذلك فإن المفاصل الاصطناعية تصلح لكبار السن ما يجعل الجراحة غير مناسبة للشباب، لذلك نحن بحاجة إلى حل أكثر ديمومة، فى الوقت الذى تعنى فيه هشاشة العظام فقدان أنسجة الغضاريف الكاملة للمفصل.

وقد استطاع العلماء بواسطة عملية الهندسة الوراثية للخلايا الجذعية، أن يجمعوا بين الخلايا، والجزئيات لتجديد الأنسجة التالفة فى المفصل، حيث استخدموا غضروفية أولية للأبقار (خلايا الغضروف من الأبقار)، والأنسجة المنتجة مماثلة لأنسجة تتواجد عادة فى مفاصل الإنسان.

ويرى الباحثون أنه فى المستقبل، قد تساعد هذه النتائج على تطوير إنتاج غضاريف جدد لإصلاح الغضروف الفعلى.

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