سيبك من البطاطس والحلويات.. 4 أطعمة لا يجب تناولها بشكل يومى

حذرت دراسة علمية نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية نتائجها من تناول بعض الأطعمة التى تعد من الأخطاء اليومية الصغيرة، وتجعل فقدان الوزن أو السيطرة عليه أكثر صعوبة وتشمل قائمة هذه الأطعمة الضارة: 1- شرب كوب من اللبن

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>إذا كنت تتناول كوبا من اللبن قبل النوم وفى وجبة الإفطار أو مع وجبة خفيفة فى المساء ثم امتنعت عنه شهرا، وشعرت باختلاف كأن أصبحت أقل كسلا وفقدت الكثير من الوزن، فعليك بالتوقف عن تناول اللبن يوميا. 2- تناول الحلوى بعد وجبات الطعام

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>كثيرون يمارسون هذه العادة بعد كل وجبة، لكن هذا غير ضرورى، ويمكن تناول الحلوى فى إجازة نهاية الأسبوع كنوع من المكافأة لك. 3 - تناول وجبة خفيفة كل مساء تحوى كمية كبيرة من الكربوهيدرات

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>إذا كنت تشعر بالجوع بين الغداء والعشاء، وتتناول أى شىء كالسمبوسك أو فطيرة دون فاعلم أن هذا غير صحى، لأن وجبة خفيفة يمكن أن تعرقل الجهود التى تبذلها للتخلص من وزنك الزائد. 4 - البطاطس

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>أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد، مؤخرا أن البطاطس من الأطعمة التى تساعد على زيادة الوزن مع مرور الوقت.

شبكةعيونالإخبارية

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