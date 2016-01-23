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السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل في سوهاج‎

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السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل في سوهاج‎ السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل في سوهاج‎

تمكن أهالى ساحل طما، السبت، من السيطرة علي حريق نشب بسيارة نقل دون وقوع أى إصابات بشرية.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارًا من مركز شرطة طمابنشوب حريق بسيارة بناحية ساحل طما القبلي– دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن السيارة تحمل رقم 11771 نقل سوهاج ملك حمدي أحمد سيد حسانين 34 سنة سائق،

وبسؤال مالك السيارة قرر أنه حال تواجده بمنزله فوجئ باشتعال النيران بمقدمة السيارة حيث قام وبمساعدة الأهالي من السيطرة علي الحريق وإخماده، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 345 إداري المركز لسنة 2016، وجارالعرض علي النيابة.

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