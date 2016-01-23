مقتل 11 من مليشيات الحوثيين فى محافظة البيضاء باليمن

لقى 11 من مليشيات الحوثيين وصالح مصرعهم من بينهم المسئول الميدانى بمديرية ذى ناعم فى كمين نفذته المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأكد المركز الإعلامى للمقاومة فى المحافظة أن عناصرها رصدت أبو زيد العمرانى مسئول المليشيات بمديرية ذى ناعم والمسئول الثانى لجماعة الحوثيين على مستوى المحافظة ونصبت كمينا له ومرافقيه أدى إلى مقتل 11 منهم وتدمير طاقمين عسكريين كانوا على متنهما.

وأوضحت مصادر المقاومة أن المليشيات ردت على العملية بقصف المديرية ومنطقة قيفة رداع بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا بشكل عشوائى فيما قامت عناصر المقاومة بالهجوم على مواقعهم فى ذى ناعم.

يذكر أن المقاومة الشعبية فى محافظة البيضاء تخوض معارك مع المليشيات منذ أن دخلت صنعاء فى شهر سبتمبر 2014 وقامت بعهده بدخول عدد من المحافظات ومنها البيضاء.

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