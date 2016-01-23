خالد عليش وأسماء مصطفى وداليا أشرف يقدمون «نهار جديد» على النهار

كتبت – إنجي لطفي

في إطار خطة شبكة قنوات النهار في تطوير المحتوى البرامجي، تعاقدت قناة النهار مع الإعلامية أسماء مصطفي والإذاعي خالد عليش والمراسلة داليا أشرف على تقديم برنامج صباحي بعنوان ” نهار جديد” على شاشة النهار، مقرر بثه خلال شهر فبراير المقبل.

يذكر أن المراسلة داليا أشرف، المراسلة التي بكت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده مطار شرم الشيخ بعد حادث الطائرة الروسية.

ومن المقرر أن تقيم النهار حفل يوم 27 يناير الجاري بأحد الفنادق الشهير بوسط البلد للإعلان عن تفاصيل الانطلاقة الجديدة وأبرز الإعلاميين المنضمين ومن بينهم الإعلامية ريهام السهلي وجيهان منصور وشردي وسلمي صباحي.