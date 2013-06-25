أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

هتافات عنصرية بمسيرة للجماعة الإسلامية في قنا.. و"الإنقاذ": ترهيب للمواطنين

Google+ Print
هتافات عنصرية بمسيرة للجماعة الإسلامية في قنا.. و"الإنقاذ": ترهيب للمواطنين هتافات عنصرية بمسيرة للجماعة الإسلامية في قنا.. و"الإنقاذ": ترهيب للمواطنين

كتب : رجب آدم منذ 24 دقيقة

خرجت، منذ قليل، مسيرة للجماعة الإسلامية، وحركة حازمون، في تمام التاسعة ونصف مساء اليوم، يقودها أمير الجماعة الإسلامية بدري مخلوف ونائب الشورى وصابر حمزة، وبعض الشباب المنتمين للجماعة، وسط هتافات "يا نصراني يوم 30 جيش محمد يحمي الدين" "إسلامية ..إسلامية" "الشعب يريد تطبيق شرع الله".

واستنكر أسامة رمضان، منسق جبهة الإنقاذ بقنا، ما تفعله الجماعة الإسلامية، من ترهيب المواطنين وخاصة المسيحيين، وأن ذلك يدل على عودتهم إلى العنف، وأن نواياهم ظهرت لاستخدام القوة في تظاهرات 30 يونيو، مطالبا الداخلية بحماية المواطنين المتظاهرين والمسيحيين من هؤلاء.

الجدير بالذكر أن هذه المسيرة جابت شارع مصطفى كامل، أكبر شوارع قنا التجارية، الذي يوجد بها العديد من محلات المسيحيين، مما جعل الأقباط في حالة من الرعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة