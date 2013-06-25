هتافات عنصرية بمسيرة للجماعة الإسلامية في قنا.. و"الإنقاذ": ترهيب للمواطنين

كتب : رجب آدم منذ 24 دقيقة

خرجت، منذ قليل، مسيرة للجماعة الإسلامية، وحركة حازمون، في تمام التاسعة ونصف مساء اليوم، يقودها أمير الجماعة الإسلامية بدري مخلوف ونائب الشورى وصابر حمزة، وبعض الشباب المنتمين للجماعة، وسط هتافات "يا نصراني يوم 30 جيش محمد يحمي الدين" "إسلامية ..إسلامية" "الشعب يريد تطبيق شرع الله".

واستنكر أسامة رمضان، منسق جبهة الإنقاذ بقنا، ما تفعله الجماعة الإسلامية، من ترهيب المواطنين وخاصة المسيحيين، وأن ذلك يدل على عودتهم إلى العنف، وأن نواياهم ظهرت لاستخدام القوة في تظاهرات 30 يونيو، مطالبا الداخلية بحماية المواطنين المتظاهرين والمسيحيين من هؤلاء.

الجدير بالذكر أن هذه المسيرة جابت شارع مصطفى كامل، أكبر شوارع قنا التجارية، الذي يوجد بها العديد من محلات المسيحيين، مما جعل الأقباط في حالة من الرعب.