حفل توقيع المجموعة القصصية " ضي القمر " للقاصة / مرام بشير صدقى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016

أسماء بركة

تعقد دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع حفل توقيع للقاصة / مرام بشير صدقي لمجموعتها القصصية " ضي القمر " يوم الخميس الموافق 4 فبراير المقبل فى تمام الساعه الثانية ظهرًا بجناح دار زحمة كتاب بصالة 2 بمعرض الكتاب بأرض المعارض بمدينة نصر

وقالت صدقي عن مجموعتها أنها تضم عدد من القصص التي تدور حول سيكلوجية الإنسان ومحاولة فهم الطبيعة البشرية بكل أحاسيسها المتناقضة ، كما تضم المجموعة عددًا من القصص المجتمعية والوجدانية ، وحين تلقى الأحداث الراهنة بظلالها علينا تفرز قصصًا تحمل إسقاطا على واقعنا المعاش بحلوه ومره و انها دعوة للإستمتاع بخلطة بين الجديد ويمثله ذلك الجنس الأدبي الراقي المسمى بالقصة القصيرة جدا والتقليدي بقالبه الممتع والمسمى بالقصة القصيرة .

ويذكر أن مرام صدقي من مواليد محافظة المنيا ، خريجة كلية الهندسة – جامعة أسيوط – تخصص هندسة ميكاترونيكس ،حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في المنظومات الهيدروليكية والتحكم وأدرس حاليا الماجستير في الطاقات المتجددة .

شبكةعيونالإخبارية

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