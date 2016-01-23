أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أدب و أدباء

حفل توقيع المجموعة القصصية " ضي القمر " للقاصة / مرام بشير صدقى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016

Google+ Print
حفل توقيع المجموعة القصصية " ضي القمر " للقاصة / مرام بشير صدقى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016 حفل توقيع المجموعة القصصية " ضي القمر " للقاصة / مرام بشير صدقى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2016

أسماء بركة

تعقد دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع حفل توقيع للقاصة / مرام بشير صدقي لمجموعتها القصصية " ضي القمر " يوم الخميس الموافق 4 فبراير المقبل فى تمام الساعه الثانية ظهرًا بجناح دار زحمة كتاب بصالة 2 بمعرض الكتاب بأرض المعارض بمدينة نصر
وقالت صدقي عن مجموعتها أنها تضم عدد من القصص التي تدور حول سيكلوجية الإنسان ومحاولة فهم الطبيعة البشرية بكل أحاسيسها المتناقضة ، كما تضم المجموعة عددًا من القصص المجتمعية والوجدانية ، وحين تلقى الأحداث الراهنة بظلالها علينا تفرز قصصًا تحمل إسقاطا على واقعنا المعاش بحلوه ومره و انها دعوة للإستمتاع بخلطة بين الجديد ويمثله ذلك الجنس الأدبي الراقي المسمى بالقصة القصيرة جدا والتقليدي بقالبه الممتع والمسمى بالقصة القصيرة .
ويذكر أن مرام صدقي من مواليد محافظة المنيا ، خريجة كلية الهندسة – جامعة أسيوط – تخصص هندسة ميكاترونيكس ،حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في المنظومات الهيدروليكية والتحكم وأدرس حاليا الماجستير في الطاقات المتجددة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب