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بالصور..سائحون صينيون:زيارة الرئيس زادت من شعورنا بالأمان فى مصر

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بالصور..سائحون صينيون:زيارة الرئيس زادت من شعورنا بالأمان فى مصر بالصور..سائحون صينيون:زيارة الرئيس زادت من شعورنا بالأمان فى مصر
أكد مجموعة من السائحين الصينيين، أن زيارة الرئيس الصينى إلى ، زادت من شعورهم بالأمان داخل مصر، والتى لمسوا فيها الأمن والآمان والحضارة العريقة.

وأضاف السائحون الصينيون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، خلال زيارتهم لعدد من المواقع الأثرية بمدينة أسوان، بأنهم يؤيدون زيارة رئيس البلاد إلى مصر، والتى ستساعد – من وجهة نظرهم - على زيادة الصداقة بين البلدين، وتفعيل صلابة العلاقة بين الشعبين الصينى والمصرى، مع رفع معدلات زيارة السائحين الصينيين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد إزالة الشعور بالخوف من زيارة الشرق الأوسط.

وأوضح الصينيون، أنهم تعلموا منذ طفولتهم فى المدارس، أن مصر تمتلك حضارة عظيمة تماماً مثل الصين، وقالوا "نتمنى أن نقضى فى مصر فترة زمنية طويلة حتى نستمتع بمشاهدة كل المعالم الأثرية فيها".

ووجه السائحون، رسالة إلى شعب الصين، بأن مصر جميلة وآمنة، وأنهم أحسوا بمنتهى الآمان خلال تواجدهم فى مصر، ولا صحة لما يتردد فى الإعلام الغربى بأن مصر تعانى من الإرهاب.

قنصل الصين بالإسكندرية: متفائل بالاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة
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>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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