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أمريكى يهرب من الموت بإنقاص وزنه من 320 كيلو لـ200 فى سنة.. تقدر تقلده؟

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أمريكى يهرب من الموت بإنقاص وزنه من 320 كيلو لـ200 فى سنة.. تقدر تقلده؟ أمريكى يهرب من الموت بإنقاص وزنه من 320 كيلو لـ200 فى سنة.. تقدر تقلده؟
منذ طفولته كان "تشاد دين" الأمريكى الجنسية يعشق الطعام ولذا تضخم جسده حتى وصل وزنه وزنه 320 كيلوجراما، ما تسبب فى فقدانه لعمله وأوشك على انهيار حياته الأسرية، ولأنه لا يحب الأدوية كان انقاص وزنه مستحيل ولكن بعد ظهور ورم فى معدته أصبح مضطرا كى يبقى على قيد الحياة.

تشاد فى طفولته كان يعانى من زيادة الوزن -اليوم السابع -1 -2016
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تشاد فى طفولته كان يعانى من زيادة الوزن

فى مرحلة المراهقة تشاد يزداد وزنه بطريقة كبيرة -اليوم السابع -1 -2016
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فى مرحلة المراهقة تشاد يزداد وزنه بطريقة كبيرة

وروى "تشاد دين" البالغ من العمر 42 عاما والمقيم فى مدينة هاجرستاونبولاية ماريلاند الأمريكية، قصته للموقع البريطانى "ديلى ميل"، فقال: "الآن وصل وزنى 200 كيلوجرام فقط بعد أن فقدت 120 كيلو فى رحلة طويلة وقاسية استمرت العام الماضى وبدأتها بإجراء عملية جراحية لإزالة الورم الذى ظهر فى معدتى مع تغيير مسار للمعدة، الأمر الذى ساعدنى على فقد وزنى بسهولة أكثر فيما بعد، كى أحافظ على صحتى ولا أصاب بورم فى مكان آخر.

دموع الندم من تشاد على ما وصل له من حال بسبب زيادة وزنه -اليوم السابع -1 -2016
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دموع الندم من تشاد على ما وصل له من حال بسبب زيادة وزنه

بداية رحلة التمارين الرياضية مع تشاد بالسير على الأقدام -اليوم السابع -1 -2016
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بداية رحلة التمارين الرياضية مع تشاد بالسير على الأقدام

وتابع تشاد دين: بطبيعتى لا أحب الأدوية لكن وقوف ابنتى وزوجتى بجانبى جعلنى اختار الطريق الأصعب وهو ممارسة التمارين الرياضية لإنقاص وزنى، وكنت فى البداية لا أعرف كيف أمارسها، فوزنى الزائد وحركاتى التى تكاد تكون منعدمة لا تؤهلنى لتنفيذ هذا القرار، لكن بوقوف زوجتى بجانبى استطعت أن أبدأ ببعض التمارين البسيطة داخل المنزل.

انطلاق تشاد بتمارين رياضية فى صالة الجيم -اليوم السابع -1 -2016
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انطلاق تشاد بتمارين رياضية فى صالة الجيم

إرادة تشاد هى التى جعلته يتحمل آلام التمارين الرياضية -اليوم السابع -1 -2016
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إرادة تشاد هى التى جعلته يتحمل آلام التمارين الرياضية

وتضيف زوجة تشاد دين وتدعى "عائشة" 32 عاما وهى تبكى: بعد 3 أشهر من إجراء عملية استئصال الورم من معدة زوجى، زاد وزنه بحدود خارجه عن السيطرة ما جعل الدكتور "نوزاردان" طبيب التغذية المتخصص فى البدانة المفرطة، يغضب بشدة ويواجهه بصعوبة حالته التى تقربه من الموت بخطوات سريعة.

تقديم المدرب له كل أوجه الرعاية ليستمر فى التمارين الرياضية -اليوم السابع -1 -2016
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تقديم المدرب له كل أوجه الرعاية ليستمر فى التمارين الرياضية

تشاد وزوجته بعد العام الأول من التمارين الرياضية ووصل وزنه 200 كيلو -اليوم السابع -1 -2016
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تشاد وزوجته بعد العام الأول من التمارين الرياضية ووصل وزنه 200 كيلو

وتضيف "عائشة": لأن زوجى محب لعائلته قرر الخضوع لأصعب طرق إنقاذ وزنه وهى التمارين الرياضية مع اتباع نظام غذائى قاس، حتى استطاع انقاص 120 كيلو من جسده فى العام الأول وسيستمر.
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