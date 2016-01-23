طقس اليوم غير مستقر وأمطار على المحافظات والصغرى فى القاهرة 9

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، "طقس" غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تكون متوسطة الشدة على الوجه البحرى وخفيفة على القاهرة حتى شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة على البحرين والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء وشمال الصعيد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو مضطرب جدا، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 3 ونصف المتر بالنسبة للمتوسط، والرياح شمالية غربية ، وبالنسبة للأحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
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االقاهرةالصغرى 9 العظمى 17
الإسكندريةالصغرى 7 العظمى 16
مطروحالصغرى 9 العظمى 15
بورسعيدالصغرى 12 العظمى 17
دمياطالصغرى 11 العظمى 16
بلطيمالصغرى 10 العظمى 16
الإسماعيليةالصغرى 9 العظمى 18
السويسالصغرى 9 العظمى 18
العريشالصغرى 5 العظمى 19
نخلالصغرى 3 العظمى 15
طاباالصغرى 5 العظمى 16
الطورالصغرى 09 العظمى 19
مرسى علمالصغرى 13 العظمى 22
الغردقةالصغرى 12 العظمى 21
شرم الشيخالصغرى 15 العظمى 20
رفحالصغرى 5 العظمى 19
كاترينالصغرى 4 العظمى 13
سيوةالصغرى 4 العظمى 17
المنياالصغرى 6 العظمى 18
الفيومالصغرى 7 العظمى 18
رأس سدرالصغرى 9 العظمى 18
أبوسمبلالصغرى 9 العظمى 21
وسط الدلتاالصغرى 9 العظمى 17
أسيوطالصغرى 5 العظمى 18
سوهاجالصغرى 6 العظمى 18
الأقصرالصغرى 10 العظمى 20
أسوانالصغرى 11 العظمى 21
شلاتينالصغرى 14 العظمى
24حلايبالصغرى 15 العظمى 21
الوادى الجديدالصغرى 7 العظمى 20
قناالصغرى 9 العظمى 19
نويبعالصغرى 14 العظمى 19
السلومالصغرى 7 العظمى 14.
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