طقس اليوم غير مستقر وأمطار على المحافظات والصغرى فى القاهرة 9

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، "طقس" غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تكون متوسطة الشدة على الوجه البحرى وخفيفة على القاهرة حتى شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة على البحرين والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو مضطرب جدا، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 3 ونصف المتر بالنسبة للمتوسط، والرياح شمالية غربية ، وبالنسبة للأحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

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االقاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

24حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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