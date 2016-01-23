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طقس اليوم غير مستقر وأمطار على المحافظات والصغرى فى القاهرة 9

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طقس اليوم غير مستقر وأمطار على المحافظات والصغرى فى القاهرة 9 طقس اليوم غير مستقر وأمطار على المحافظات والصغرى فى القاهرة 9
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، "طقس" غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تكون متوسطة الشدة على الوجه البحرى وخفيفة على القاهرة حتى شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة على البحرين والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو مضطرب جدا، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 3 ونصف المتر بالنسبة للمتوسط، والرياح شمالية غربية ، وبالنسبة للأحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :-
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االقاهرة

الصغرى 9 العظمى 17

الإسكندرية

الصغرى 7 العظمى 16

مطروح

الصغرى 9 العظمى 15

بورسعيد

الصغرى 12 العظمى 17

دمياط

الصغرى 11 العظمى 16

بلطيم

الصغرى 10 العظمى 16

الإسماعيلية

الصغرى 9 العظمى 18

السويس

الصغرى 9 العظمى 18

العريش

الصغرى 5 العظمى 19

نخل

الصغرى 3 العظمى 15

طابا

الصغرى 5 العظمى 16

الطور

الصغرى 09 العظمى 19

مرسى علم

الصغرى 13 العظمى 22

الغردقة

الصغرى 12 العظمى 21

شرم الشيخ

الصغرى 15 العظمى 20

رفح

الصغرى 5 العظمى 19

كاترين

الصغرى 4 العظمى 13

سيوة

الصغرى 4 العظمى 17

المنيا

الصغرى 6 العظمى 18

الفيوم

الصغرى 7 العظمى 18

رأس سدر

الصغرى 9 العظمى 18

أبوسمبل

الصغرى 9 العظمى 21

وسط الدلتا

الصغرى 9 العظمى 17

أسيوط

الصغرى 5 العظمى 18

سوهاج

الصغرى 6 العظمى 18

الأقصر

الصغرى 10 العظمى 20

أسوان

الصغرى 11 العظمى 21

شلاتين

الصغرى 14 العظمى

24حلايب

الصغرى 15 العظمى 21

الوادى الجديد

الصغرى 7 العظمى 20

قنا

الصغرى 9 العظمى 19

نويبع

الصغرى 14 العظمى 19

السلوم

الصغرى 7 العظمى 14.

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