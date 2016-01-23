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السودان يؤكد عدم قانونية العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد

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السودان يؤكد عدم قانونية العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد السودان يؤكد عدم قانونية العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد

>قدمت بعثة السودان خلال اجتماعات مجلس المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقى المنعقدة حاليا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مشروع قرار بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.

وأوضح السفير حمزة عمر حسن، نائب مندوب السودان بالاتحاد الإفريقى فى تصريح لوكالة السودان للأنباء مساء اليوم الجمعة أن مشروع القرار تضمن 15 فقرة تمهيدية و5 فقرات عاملة، مشيرا إلى أن الفقرات التمهيدية غطت اثر العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان منذ عام 1997، فى الجوانب الاقتصادية والتنموية، وعدم قانونيتها بموجب القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

وأوضح السفير السودانى، أن مشروع القرار أشار إلى القرارات الدولية التى اتخذتها الأمم المتحدة فى ذات الخصوص وعلى رأسها القرار الذى اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأنشأ بموجبه ولاية لدراسة الإجراءات الأحادية القسرية على جميع الشعوب.

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