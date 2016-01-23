"برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة" يطلق نظام "خدماتي" الإلكتروني

أطلق "برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة" بمكتب رئاسة مجلس الوزراء نظام "خدماتي" الإلكتروني الهادف لربط الجهات الاتحادية عبر قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع خدمات الحكومة الاتحادية.

ويمثل نظام "خدماتي" بوابة ذكية مركزية موحدة تجمع الجهات الحكومية الاتحادية كافة وتسهل عملية إدراج وتعديل وتحديث بيانات الخدمات التي تقدمها بما ينسجم مع أهداف الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للارتقاء بخدمات وأداء الحكومة وفق رؤية مستقبلية مبتكرة.

وقالت حصة عيسى بوحميد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء إن نظام "خدماتي" عبارة عن منظومة متكاملة تضع الخدمات في إطار موحد يجمع باقة الأنظمة الخدمية في الجهات الاتحادية وذلك في سياق التحول إلى الحكومة الذكية وبما يدعم تحقيق محاور الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

و أضافت إن النظام مصمم ليكون بوابة موحدة للجهات الاتحادية يتم من خلالها توثيق بيانات الخدمات ومراكز تقديمها في قاعدة مركزية واحدة تسهل مهمة المسؤولين عن تقديم الخدمات وتوفر لهم المعلومات والبيانات المطلوبة بسرعة ودقة وتحدثها تلقائيا وتوفر الدراسات والإحصاءات والتقارير التحليلية المتخصصة لأكثر من 4000 خدمة في 200 مركز خدمة حكومي في 44 جهة اتحادية.

و يوفر "خدماتي" العديد من المزايا من أهمها التصفح عبر بيانات الخدمات ومراكز الخدمة التابعة للجهات الحكومية ويتيح آلية إلكترونية لتحديث الخدمات وعكسها تلقائيا في الأنظمة المعنية.

و يشمل النظام آلية لتحديد المسؤولين عن إدخال وتحديث واعتماد البيانات في كل جهة اتحادية حيث يقوم مسؤولو النظام في كل جهة بتعديل وتحديث البيانات إلكترونيا.

و يقدم "خدماتي" العديد من الدراسات والتقارير التحليلية التي تشكل عنصرا أساسيا في تحديد المبادرات التطويرية للخدمات ورسم توجهات الحكومة نحو تطوير باقات خدمات جديدة تسهم بالارتقاء بمستويات الحياة وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

وقد عقد برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة من أجل التعريف بالبوابة ورشة عمل شارك فيها 100 من المدراء ورؤساء الأقسام ومسؤولي تطوير الخدمات في الجهات الاتحادية لتدريبهم على نظام "خدماتي" واستخداماته ومهام وصلاحيات مستخدميه بما يحقق الاستخدام الأمثل للنظام ويرفع كفاءته ومستوى فعاليته.

و تلقى المشاركون في الورشة شرحا وافيا عن آلية استخدام النظام وإرشادات تحديث الخدمات وأقسام البوابة الموحدة والمزايا التي توفرها للجهات والمستويات المعتمدة للمستخدمين من حيث إضافة وتحديث الخدمات والبيانات واعتماد المدخلات الجديدة.

جدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" كان قد أطلق في مارس 2011 برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية إلى مستوى 7 نجوم وذلك بالتركيز على أولوية المتعامل وتعزيز الكفاءة الحكومية لتحقيق الرضا والسعادة للمتعاملين.