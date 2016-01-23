بالفيديو والصور.. أب مسن نناشد "وزير الداخلية" بالإفراج عن ابنائه بقرار العفو الشرطى

"كم هو مرُ طعم الفراق، وكم هى غالية دموع الأباء، قاسية جدا هى الايام الموحشة بلا انيس و بلا حبيب غائب ، مااصعب اهات الاطفال ونداءاتهم التى تذهب سدى لابائهم بعيد فى السجون" ، هذا هو حال أب كهل خارت قواه وهرمت ابتسامته خلف تقاسيم وجه نسى معالم الفرح ورسم الدهر على وجه خطوط الزمن الهارب الى المحطة الاخيرة، قدره هو تحمل اعباء اسرتين مكونة من 10اشخاص و زوجة باتت وحيدة تصارع قساوة الزمن وجبروت أيام وشهور غياب زوجها.>بدموع منهمرة لم تتوقف ناشد بهجت عبد العزيز عبدالله رجل فى الخامسة والستين من العمر ومقيم بالعنوان 28 شارع 25 عثمان بك أول شبرا الخيمة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالافراج الشرطى عن ابنائه رحمة لشيخوختة بعد ان قضوا ثلاث ارباع المده وتم ادراج اسمائهم ضمن كشف المفرجين عنهم للافراج الشرطى تحت رقم 2876 بتاريخ 20/10/2015 المقيدة رقم 2653 لسنة 2012 كلى جنوب بنها ، ولم يتم الافراج عنهم حتى الان.

قال "بهجت " ل "اليوم السابع" إن ابنائه وهم " محمد بهجت عبد العزيز "و"احمد بهجت عبد العزيز" الذان يقضيان خلف قضبان سجن ابو زعبل عقوب السجن فى القضية رقم 17927 "مشاجرة وحمل سلاح خرطوش" بمحكمة جنايات شبرا الخيمة فى تاريخ 25/12/2013 صدر حكم عليهم الحكم بثلاث سنوات ودفع المصروفات الجنائية وقد نفذا اولادى 24 شهر الى 25/12/2015 واراد الله ان يصدر عفو شرطى لعدد 17 سجين ومنهم أسماء ابنائى و تم الافراج عن عدد 15 سجين ولم يفرج عن اولادى وبسوال مصلحة السجون افادوا دون ابداء الأسباب لذا اتوسل واناشد وزير الداخلية ببحث حالة اولادى و الافراج عن عنهم اسوة بزملائهم ،وأشار الأب ان ابنه محمد بهجت متزوج وعائل لزوجة وثلاثة ابناء هم" سما" 5سنوات ، و"جنى" 3سنوات، و"احمد " سنة ونصف ، وقال اب "السجنين " انة ليس لدية دخل من اى مكان ولست من اصحاب المعاشات والرزق على الله ولا اقوى على نفقة الزيارات لاولادى وعلى 10 افراد انا العائل الوحيد لهم .

وان ابنائه هم الذين كانوا يعولون الأسرة كلها وبعد حبسهم اصبح غير قادر على تحمل وإعالة زوجات أبنائه وأحفاده.



>