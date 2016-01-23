انهيار بشوارع المناطق السكنية بالسويس رغم اعتماد 2 مليون جنيه للتطوير

شهدت عدد من شوارع محافظة السويس تدمير وانهيار فى البنية الأساسية فضلا عن التكسير فى الشوارع الفرعية، من أجل عمليات الإحلال والصيانة والاصلاح ولكن دون عودة الشئ لأصله بعد انهاء عمليات الإصلاح.

حيث رفع عدد من المواطنين شكاوى عاجلة فى فاكسات إلى وزير التنمية المحلية يطالبون فيه التدخل من أجل رفع كفاءة شوارع السويس بالتواصل مع مجلس الوزراء ومحافظ السويس، مؤكدين أنهم رفعوا شكاوى من قبل إلى المحافظ السابق والمسئولين بالحكومة ولم يبت النظر فيها.

وأضاف المواطنين فى شكواهم أن محافظ السويس الحالى أعلن منذ أكثر من اسبوعين عن اعتماد 2 مليون جنيه لتطوير شوارع السويس واستكمال عمليات الرصف ولكن لم يتم شئ حتى الأن على ارض الواقع مطالبين مجلس الوزراء بالتحرك فى هذا الملف الهام الذى اصبح يؤرق كل مواطن بالسويس.

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